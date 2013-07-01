Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 16:25

Культура

Воздушных змеев запустят в парке Перовский в День Семьи

В парке Перовский 6 июля в рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности пройдет большая интерактивная программа с конкурсами. Здесь можно будет загадать желание и принять участие в мастер-классах по созданию воздушных змеев, а также по запуску их в небо.

Организаторы обещают устроить соревнования по запуску змеев для всей семьи. Помогать советами новичкам будут опытные инструкторы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Сделанного своими руками змея можно забрать с собой в качестве презента. Мероприятие пройдет с 13.00 до 15.00. Вход бесплатный.

Сюжет: Бесплатная Москва
конкурсы День семьи воздушные змеи перовский парк

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика