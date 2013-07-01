Воздушных змеев запустят в парке Перовский в День Семьи

В парке Перовский 6 июля в рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности пройдет большая интерактивная программа с конкурсами. Здесь можно будет загадать желание и принять участие в мастер-классах по созданию воздушных змеев, а также по запуску их в небо.

Организаторы обещают устроить соревнования по запуску змеев для всей семьи. Помогать советами новичкам будут опытные инструкторы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Сделанного своими руками змея можно забрать с собой в качестве презента. Мероприятие пройдет с 13.00 до 15.00. Вход бесплатный.