Клуб Milk встретит весну со "Шпильками", "Никитой" и "Батиштой"

На первой весенней вечеринке, которая пройдет в клубе Milk Moscow 2 марта, своими выступлениями порадуют такие звезды отечественной эстрады, как "Никита", "Батишта", группы "23:45", "Подиум" и "Ажур".

Также в эту ночь будут играть лучшие диджеи, танцевать красивые девушки go-go и разыгрываться эксклюзивные подарки.

А 9 марта клуб приглашает всех прекрасных дам и их кавалеров отметить главный женский праздник с популярной группой "Шпильки".

Девушкам удалось создать коллектив, который занял свою яркую нишу в российском шоу-бизнесе. Группа особо популярна среди молодежи - участницы не только красиво поют, но и хорошо танцуют.

На сегодня молодая и популярная группа известна по таким клипам, как "Сам ты Наташа", "Маленькая штучка", "Девки - самый сок", "Папуасы". Девушки выражают в своем творчестве искренний оптимизм юности, настоящую страсть и задор.

Начало мероприятий - в 23:30.