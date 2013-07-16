Столичные власти вернули более 39 млн рублей несостоявшемуся инвестору

Столичные власти вернули более 39 млн рублей инвестору, с которым был расторгнут контракт, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее эта сумма была уплачена в бюджет города в качестве инвестиционного взноса за реализацию проекта строительства административно-делового здания с подземным паркингом по адресу: Подколокольный пер., д. 4, стр. 4. Сейчас по данному адресу расположено ветхое аварийное двухэтажное здание площадью 1 373 кв. метра.

В апреле 2013 года инвестиционный контракт на реконструкцию здания был расторгнут. На тот момент в отношении инвестора судом было возбуждено дело о банкротстве.

Для реконструкции здания будет привлечен новый инвестор, который выполнит работы за счет внебюджетных средств, добавили в ведомстве.