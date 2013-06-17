Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня 2013, 18:29

Культура

Хор предлагают сделать основой преподавания музыки в школах

Хоровое пение предлагают сделать основой преподавания музыки в школе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по культуре, исполнительный директор Всероссийского хорового общества (ВХО) Павел Пожигайло.

Авторы проекта предлагают оставить один урок музыки в школе в неделю и разделить его на 4 блока: прослушивание музыки, хоровое пение, игра в ансамбле (оркестре), изучение музыкальной грамоты.

На хоровое пение предлагается отвести 15 минут урока музыки, передает РИА Новости.

Спорным среди экспертов остается вопрос о том, сколько учебных часов необходимо отвести на преподавание хорового пения.

хоры пение

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика