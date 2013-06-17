Хор предлагают сделать основой преподавания музыки в школах

Хоровое пение предлагают сделать основой преподавания музыки в школе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по культуре, исполнительный директор Всероссийского хорового общества (ВХО) Павел Пожигайло.

Авторы проекта предлагают оставить один урок музыки в школе в неделю и разделить его на 4 блока: прослушивание музыки, хоровое пение, игра в ансамбле (оркестре), изучение музыкальной грамоты.

На хоровое пение предлагается отвести 15 минут урока музыки, передает РИА Новости.

Спорным среди экспертов остается вопрос о том, сколько учебных часов необходимо отвести на преподавание хорового пения.