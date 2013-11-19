Молодежная сборная России по хоккею проиграла первый матч Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею проиграла в стартовом матче Суперсерии с канадцами. Россияне уступили команде, составленной из игроков юниорской лиги Квебека (QMJHL), со счетом 2:3.

Встреча проходила в канадском городе Гатино.

В составе сборной России шайбы забросили Иван Барбашев и Владимир Ткачев. У победителей дублем отметился Чарльз Юдон, еще один гол забил Энтони Манта.

Вторая встреча российской сборной и команды юниорской лиги Квебека состоится 20 ноября в Шербруке.

Всего в рамках Суперсерии сборная России проведет шесть матчей. Помимо сборной Квебека, россияне встретятся с командой из игроков хоккейной лиги Онтарио (OHL) и представителями Западной хоккейной лиги (WHL).