В подвале дома на Серпуховском Валу нашли гранату - МЧС

Предмет, похожий на гранату времен Великой Отечественной войны, обнаружили в пятницу днем при проведении ремонтных работ в подвале жилого дома №20 на улице Серпуховский Вал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На данный момент на место приехали пожарные, спасатели и полицейские. Вызвана и саперная бригада.

В целях безопасности было эвакуировано 40 человек, здание оцеплено сотрудниками полиции, говорится в сообщении.