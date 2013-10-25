25 октября 2013, 17:01Безопасность
В подвале дома на Серпуховском Валу нашли гранату - МЧС
Предмет, похожий на гранату времен Великой Отечественной войны, обнаружили в пятницу днем при проведении ремонтных работ в подвале жилого дома №20 на улице Серпуховский Вал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На данный момент на место приехали пожарные, спасатели и полицейские. Вызвана и саперная бригада.
В целях безопасности было эвакуировано 40 человек, здание оцеплено сотрудниками полиции, говорится в сообщении.
