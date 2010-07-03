Большой Москворецкий мост отремонтируют к концу декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ремонтные работы на Большом Москворецком мосту планируют завершить до 20 декабря нынешнего года. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Нормативный срок ремонта этого моста — 26 месяцев. Работы были проведены в кратчайшие сроки", - подчеркнул специалист.

По словам Бирюеова, работы велись круглосуточно, причем на объекте присутствовали представители департамента культурного наследия Москвы. Проезд на мосту ограничивали лишь частично — пока ремонт был на одной стороне моста, на другой организовывали временное двухполосное движение.

Всего же за последние 9 лет в городе отремонтировали около 70 мостов. По плану на 2020 год предполагается, что в Москве отремонтируют около ста сооружений, в том числе и мостов.

