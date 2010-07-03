На проспекте Академика Сахарова завершился согласованный митинг

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На проспекте Академика Сахарова завершился согласованный с властями митинг, передает телеканал Москва 24.

По данным МВД, в нем участвовали около 20 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и представители Росгвардии.

В связи с проведением митинга ограничено движение на улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова – от Докучаева переулка до улицы Садово-Спасская. Ограничения действуют с 08:00 до 19:00.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

