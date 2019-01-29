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18:30

На улице Пресненский Вал ограничат движение из-за инженерных работ

город транспорт

18:30

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На улице Пресненский Вал ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Ограничения введут с 1 февраля по 30 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Нельзя будет проехать по одной полосе на улице Пресненский Вал в районе дома 6, строение 2. Также ограничения будут действовать на участке улицы Пресненский Вал от дома №8, корпус 1 до пересечения с улицей Красная Пресня. Там закроют одну полосу с обустройством временных уширений.

Кроме того, одну полосу перекроют на улице Красная Пресня в районе дома №48/2, строение 1 и в районе дома №22.

В связи с продлением сроков работ на инженерных сетях движение в районе Пожарского переулка ограничено по 7 марта. По 10 февраля действует круглосуточное ограничение на участке Курсового переулка в районе дома №17 строение 1.

Также с 11 февраля по 7 марта будет действовать круглосуточное ограничение на одной полосе на участке Пожарского переулка от владения 5А до пересечения с Курсовым переулком.

город транспорт

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