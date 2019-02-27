Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:45

Жидкин предрек рост частных инвестиций в ТиНАО

город строительство

14:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Через три-четыре года вырастет уровень частных инвестиций в развитие ТиНАО. Такой прогноз дал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает Агентство "Москва".

В генплане отмечено, что общий потенциал территории по объему инвестиций до 2035 года составляет семь триллионов рублей. Уже к лету текущего года власти вместе с застройщиками вложит порядка одного триллиона рублей. "Из них 80% – деньги инвесторов и одна пятая часть – это деньги города. Позже городская составляющая будет снижаться", – пояснил Жидкин.

Он добавил, что к моменту создания основного транспортного каркаса соотношение будет один к семи.

На прошлой неделе Жидкин заявил, что к 2020 году в развитие ТиНАО вложат около трех триллионов рублей. Он уточнил, что в настоящее время в ТиНАО оформлены различные документы на реализацию 55,6 миллиона квадратных метров недвижимости.

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика