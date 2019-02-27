Жидкин предрек рост частных инвестиций в ТиНАО

Через три-четыре года вырастет уровень частных инвестиций в развитие ТиНАО. Такой прогноз дал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает Агентство "Москва".
В генплане отмечено, что общий потенциал территории по объему инвестиций до 2035 года составляет семь триллионов рублей. Уже к лету текущего года власти вместе с застройщиками вложит порядка одного триллиона рублей. "Из них 80% – деньги инвесторов и одна пятая часть – это деньги города. Позже городская составляющая будет снижаться", – пояснил Жидкин.
Он добавил, что к моменту создания основного транспортного каркаса соотношение будет один к семи.
На прошлой неделе Жидкин заявил, что к 2020 году в развитие ТиНАО вложат около трех триллионов рублей. Он уточнил, что в настоящее время в ТиНАО оформлены различные документы на реализацию 55,6 миллиона квадратных метров недвижимости.
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