Москва 24 покажет финал премии World Travel Awards

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 ноября в Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира – премии World Travel Awards. Проведут церемонию награждения актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников. Наши зрители смогут увидеть оглашение победителей в режиме реального времени.

В 2019 году столица завоевала награду в номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней и Лиссабон.

В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".

Смотрите трансляцию 27 ноября в 18:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.