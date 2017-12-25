Более 5 тысяч деревьев высадили в Москве с 1 ноября

25 декабря, 08:28
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В центре столицы и на въездах в город завершилась высадка деревьев. Работы начались 1 ноября. За полтора месяца на улицах появились новые березы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны, а также яблони, черемуха, ирга и сирень – всего более пяти тысяч деревьев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Высадку проводили в ночное время – с 23:00 до 06:00 утра, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, высажено 5264 дерева более чем по 40 адресам. Он подчеркнул, что озеленение полностью завершилось на Тверской улицы, на 1-й Тверской-Ямской улице и в сквере на площади Тверская Застава. Еще более 2,3 тысячи деревьев украсили Садовое кольцо.
"Таким образом, завершилось создание "зеленого пояса", который существовал на Садовом еще в XIX веке", – заключил Бирюков.
Улицы города украсили крупномерные деревья высотой от двух до девяти метров и с диаметром кроны от одного до четырех метров. Это молодые, но здоровые и уже окрепшие растения в возрасте от 15 до 40 лет.
Специалисты утверждают, что высадка деревьев при минусовой температуре благоприятна для крупномеров – они лучше приживаются. А вот кустарники, за исключением сирени, не любят холода, поэтому их лучше сажать весной.
Ответственность за сохранность деревьев несет подрядчик, который будет постоянно мониторить их состояние. В 2017 году срок гарантийного обслуживания для каждого дерева впервые составил три года.
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