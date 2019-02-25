Сервис оплаты столичных парковок восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис оплаты столичных парковок приложением, голосовым управлением и SMS восстановлен после сбоя и доступен для автомобилистов, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи могут столкнуться с нестабильной работой сервисов оплаты парковки. Пользователям принесли извинения за неудобства.

Оплатить парковку можно любым удобным способом: мобильным приложением "Парковки Москвы", СМС-сообщениями, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru.

Уточнить интересующие вопросы можно в едином контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 – с мобильного.