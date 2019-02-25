Временные ограничения наблюдаются при оплате парковки

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые пользователи могут столкнуться с нестабильной работой сервисов оплаты парковки через СМС-сообщения, мобильное приложение и голосовую оплату, сообщает Московский паркинг.

О восстановлении возможности оплаты обещают сообщить дополнительно. Пользователям принесли извинения за неудобства.

По всем вопросам призвали обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 – с мобильного.

Ранее столичных водителей призвали тщательно соблюдать правила дорожного движения и не ставить машины вблизи деревьев или рекламных щитов из-за усиления ветра.