Бесплатные автобусы пустят до Дворца спорта "Мегаспорт"

Бесплатные автобусы Э пустят от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" на время проведения новогодних шоу – с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Автобусная остановка расположится на Ленинградском проспекте после пересечения с Театральной аллеей.
Обратно доехать можно будет на автобусе, который останавливается на Ходынском бульваре возле остановки Метро "ЦСКА" для автобуса № 818.
Бесплатные автобусы будут курсировать 25 декабря (10:00–20:30), 27 декабря (10:00–23:30), 28 декабря (11:00–23:30), 29 декабря (11:00–23:00), 30 декабря (11:00–22:30), 31 декабря (11:00–17:30), 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января (11:00–22:30).
Добраться на новогодние шоу в спорткомплексе "Лужники" можно будет с помощью автобусов Л. Они начнут курсировать от "Лужников" до станции метро "Спортивная".
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