Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Толщину льда на столичных водоемах будут измерять с помощью эхоледомеров. Тестировать устройство планируют на популярных местах зимней рыбалки, катания на лыжах и коньках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Московским спасателям выдадут эхоледомеры ЛЛ-1200. Это оборудование нового поколения. Меньше чем за минуту один эхоледомер способен с точностью определить толщину льда. Прежде у столичных спасателей уходило на исследования от 15 минут до получаса – сперва ледорубом бурилась лунка, а затем проводился замер мерной линейкой. Однако во время применения таких устройств повышался риск появления трещин и промоин", – рассказали в ведомстве.

Эхоледомер оснащен навигационными системами GPS и ГЛОНАСС. Предполагается, что полученные данные будут размещать на официальных сайтах службы спасения, префектур и управ районов Москвы. Сообщать о результатах замеров будут и через громкоговоритель непосредственно в местах зимнего отдыха.

На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что если пилотный проект признают успешным, то ведомство закупит дополнительное количество устройств.

В столичном управлении МЧС напомнили, что допустимая толщина льда для одиночных переходов по нему составляет семь сантиметров, а для массового отдыха и катания на коньках – не менее 25 сантиметров.

Как сообщалось ранее, безопасность горожан на столичных водоемах этой зимой будут ежедневно обеспечивать 120 спасателей. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах московского главка МЧС Александра Гокова, в первую очередь это касается рыболовов и горожан, которые занимаются ледовыми видами спорта.

Все сотрудники МЧС прошли дополнительную спецподготовку и обеспечены необходимыми средствами спасения. Сейчас свои участки патрулируют 42 пожарных подразделения. Кроме того, в случае крупного ЧП на столичных водоемах к месту происшествия смогут выехать сразу три тысячи спасателей.

Спасатели рекомендуют не выходить на замерзшие водоемы в темное время суток и при плохой видимости. Оказавшись на замершей воде, необходимо двигаться по проложенной лыжне, а при переходе водоема группой нужно идти на расстоянии друг от друга в 5–6 метров.