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17:00

Около 160 улиц Москвы благоустроят по программе "Мой район"

город благоустройство Мой район

17:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 160 улиц благоустроят в Москве в рамках программы "Мой район", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мой район" – это глобальное изучение проблем, которые есть в районе, проблем, которые подсказали москвичи, и вот эти проблемы в ближайшие пять лет должны быть решены", – рассказал заммэра на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, программа подразумевает завершение недостроенных спортивно-досуговых объектов и систематизацию развития поликлинических сетей и медицинского обслуживания.

Отличие программы по благоустройству в текущем году заключается в смещении работ по благоустройству из центра в отдаленные районы. При этом программы в центре не останутся без внимания, пообещал Бирюков.

В 2019 году в рамках программы планируется высадить около 10 тысяч деревьев и около 300-400 тысяч кустарников на улицах и в парках Москвы.

Ранее Бирюков рассказал, что в рамках программы "Мой район" во дворах организуют площадки для выгула собак. На территории площадок установят экоурны.

город благоустройство Мой район

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