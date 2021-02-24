Детскую поликлинику построят в Савеловском районе столицы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Савеловском районе столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, что поликлиника появится по адресу Вятская улица, владения 37-39.
"Всего до конца 2021 года в Москве предполагается возведение 16 новых объектов здравоохранения", – приводятся в материале слова Леонова.
Как уточняется, в поликлинике расположатся помещения для приема анализов с процедурными кабинетами, педиатрическое отделение, административно-врачебные кабинеты, отделение здорового ребенка и административно-вспомогательные помещения. Также там оборудуют кабинеты врачей-специалистов, отделения функциональной и лучевой диагностики, восстановительного лечения.
"Благоустройство территории включает размещение открытых автостоянок, площадок для игр детей, установку малых архитектурных форм, разбивку газонов и цветников, а также высадку деревьев и кустарников", – отметил Леонов.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 поликлиник города. Важными принципами нового стандарта являются доступность и технологичность.
В частности, пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника должна быть обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием.
В 2021 году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей.
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