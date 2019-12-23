Москвичей будут оповещать об изменениях в работе метро через СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиров московской подземки будут оповещать о крупных плановых изменениях работы общественного транспорта через СМС-сообщения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.

В департаменте отметили, что информирование москвичей проводится и сейчас, однако в скором времени система оповещения станет более масштабной. Это значительно повысит качество обслуживания пассажиров при изменениях режима работы метрополитена.

Из сообщений москвичи будут узнавать о изменениях в режиме работы станций и отдельных участков, а также ограничениях в движении поездов метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Кроме того, СМС-уведомления будут использоваться и для оповещения сотрудников о различных технологических процессах.

Сейчас узнать об изменениях работы метро пассажиры могут через социальные сети, экраны в вагонах метро и уведомления приложения "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что в канун Нового года пассажиры метро смогут пройти новогодний квест и получить подарок. Квест будет проходить в рамках проекта Metro-Live и стартует 23 декабря.

