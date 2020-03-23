График электричек Казанского направления МЖД изменится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание некоторых электричек в Московской и Рязанской областях изменится 24 марта.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), это связано с ремонтными работами на участке Подлипки – Луховицы. Движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

В утренние часы у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок. Несколько электричек выведут из расписания на участках Фруковая – Голутвин – Коломна и Бронницы – Виноградово.

Ранее стало известно, что расписание движения некоторых электричек на участках Москва – Тверь (Конаково) – Бологое (Торжок) будет изменено со второй половине марта.