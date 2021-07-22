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Город

10:52

Евгений Попов: Крылатский лес останется в первозданном виде

город

Фото: Александра Маликова

Крылатский лес останется в неприкосновенности, сообщил тележурналист Евгений Попов, который вместе с инициативной группой принимал участие в решении этого вопроса.

По его словам, сперва стояла задача выяснить мнение большинства жителей столицы по этому поводу.

"Против благоустройства и создания экотропы высказались около тысячи человек. Коллективное обращение было отправлено в департамент природопользования и охраны окружающей среды. И вот на днях было получено решение департамента: "Обустройство экологического маршрута департаментом не запланировано". Это значит, что власть услышала жителей", – рассказал Попов.

Уточняется, что Крылатский лес является частью природно-исторического парка "Москворецкий", поэтому местные жители очень внимательно относятся к любым предложениям по его благоустройству.

С учетом этого горожане предложили разные варианты обустройства, которые не нанесут вреда окружающей среде. Большинство горожан выступило за неприкосновенность леса и тропы.

Попов поддержал решение жителей, считая парк "Москворецкий" уникальным местом столицы.

"Отрадно, что власти Москвы принимают решения, исходя из запросов общества", – добавил тележурналист.

Ранее Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.

По его словам, в столице порядка 10 тысяч уникальных исторических памятников, но действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов. Попов напомнил об усадьбе Нарышкиных, собственник которой игнорирует ее состояние и не проводит реконструкцию. По его словам, за сохранение усадьбы было собрано около двух тысяч подписей.

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