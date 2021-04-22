Москва 24: как Московский зоопарк готовится к международной конференции WAZA-2021

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Планы по модернизации Московского зоопарка".



В октябре этого года в зоопарке впервые пройдет ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов WAZA-2021.

О том, как зоосад готовится к такому серьезному мероприятию, расскажут:



генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;

заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей Суслов;

руководитель архитектурного бюро Белла Филатова;

руководитель архитектурного бюро Александра Черткова.