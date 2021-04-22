Москва 24: как Московский зоопарк готовится к международной конференции WAZA-2021

Фото: Москва 24/Никита Симонов
26 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Планы по модернизации Московского зоопарка".
В октябре этого года в зоопарке впервые пройдет ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов WAZA-2021.
О том, как зоосад готовится к такому серьезному мероприятию, расскажут:
- генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;
- заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей Суслов;
- руководитель архитектурного бюро Белла Филатова;
- руководитель архитектурного бюро Александра Черткова.
Смотрите прямую трансляцию 26 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
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