Территорию около Мещерских прудов благоустроят

На западе Москвы проводится благоустройство территории вокруг Мещерских прудов, уже очистили береговую линию.

На территории планируется создание тематических, спортивных и детских площадок, современного пляжа, понтонного причала, а также пунктов проката велосипедов, велодорожек и набережной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пляжная зона будет расширена и разделена на взрослую и детскую. В спортивной зоне появятся две площадки для игры в пляжный волейбол и одна для воркаута. Также появится велодорожка, которая соединит парк "Мещерский" с зоной отдыха и поселком.

Также на территории зоны отдыха дополнительно высадят более 50 деревьев и почти 2,2 тысячи кустарников.