Рекламу услуг "Ритуал-Сервис" с гербом Москвы признали незаконной

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Федеральная антимонопольная служба России признала незаконной рекламу ритуальных услуг с гербом Москвы, а также выдала ЗАО "Ритуал-Сервис" предписание о прекращении нарушения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комиссии ФАС сочли рекламу ритуальных услуг недостоверной и нарушающей требования закона "О рекламе".

"Основанием для рассмотрения этой рекламы, распространявшейся в Московской газете "Метро" в сентябре 2017 года, стало обращение гражданина", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, "Ритуал-Сервис" использовал герб Москвы, не имея на это права.

Нарушителю выдали обязательное к исполнению предписание о прекращении нарушения.

Также материалы дела передали в суд, чтобы назначить штраф. Компания грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, проблема незаконной рекламы в Москве в целом решена. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону. Уточняется, что речь идет преимущественно о территории за МКАД, в самой Москве таких незаконных конструкций нет.