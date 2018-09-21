Рекламу услуг "Ритуал-Сервис" с гербом Москвы признали незаконной

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Федеральная антимонопольная служба России признала незаконной рекламу ритуальных услуг с гербом Москвы, а также выдала ЗАО "Ритуал-Сервис" предписание о прекращении нарушения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В комиссии ФАС сочли рекламу ритуальных услуг недостоверной и нарушающей требования закона "О рекламе".
"Основанием для рассмотрения этой рекламы, распространявшейся в Московской газете "Метро" в сентябре 2017 года, стало обращение гражданина", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточняется, "Ритуал-Сервис" использовал герб Москвы, не имея на это права.
Нарушителю выдали обязательное к исполнению предписание о прекращении нарушения.
Также материалы дела передали в суд, чтобы назначить штраф. Компания грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, проблема незаконной рекламы в Москве в целом решена. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону. В городе встречаются лишь единичные случаи рекламы без разрешения, хотя при этом она допустима по закону. Уточняется, что речь идет преимущественно о территории за МКАД, в самой Москве таких незаконных конструкций нет.
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