Мавзолей Ленина и Московский Кремль закроют для посетителей 25 декабря

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Посетители не смогут попасть в Московский Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 декабря. Эти места закроют в связи с проведением общероссийской новогодней елки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Отмечается, что в этот день попасть в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" можно будет через Боровицкий проход.

"Кроме того, в этот же день территория Красной площади будет закрыта для свободного посещения до 18:00", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках празднования Нового года запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Впервые народные гуляния продлятся шесть дней – с 31 декабря по 5 января. Праздничные площадки столицы в этом году готовы принять около 10 миллионов гостей.

Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка 1 миллиона детей. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

