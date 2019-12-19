Столичный Депздрав объяснил приезд Росгвардии в онкологическую больницу

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Столичный Депздрав прокомментировал информацию о том, что вызов сотрудников Росгвардии в клиническую онкологическую больницу №1 связан с принуждением врачей к увольнению.

Как говорится на сайте департамента, сообщения о том, что главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал полицию для решения кадровых вопросов не соответствует действительности. Там указали, что на тревожную кнопку "по просьбе неизвестного лица" нажал сотрудник ЧОПа больницы. Работник охранного предприятия был уволен.

В департаменте добавили, что председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева "ворвалась" и попыталась сорвать конференцию гинекологического отделения. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, то незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание.

Депздрав подчеркнул, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГКОБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях в соответствии с их квалификацией. Ранее Депздрав опроверг информацию о закрытии больницы. В департаменте уточнили, что на ремонт в 2020 году закрываются корпуса гинекологического отделения.