Дорожное полотно отремонтируют в поселении Михайлово-Ярцевское

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В поселении Михайлово-Ярцевское отремонтируют дорожное полотно, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов, на территории поселения Михайлово-Ярцевское специалисты приведут в порядок 46 участков дорожного полотна.

Отмечается, что мероприятия пройдут согласно госпрограмме Москвы по развитию транспортной системы.

В настоящий момент три дорожные бригады уже приступили к работам. Одна команда отвечает за подготовку и выравнивание площадки. Две остальные кладут новый асфальт.