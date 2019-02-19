Дом костюма и новый съемочный павильон появятся на "Мосфильме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в апреле текущего года планируют ввести в эксплуатацию новый съемочный павильон № 16, а также Дом костюма и реквизита киноконцерна "Мосфильм". Об этом сообщил советник управления Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко в ходе итоговой проверки строительства объектов, передает ТАСС.

"Ориентировочный срок ввода – начало апреля 2019 года. Готовность объектов составляет 99%, ведутся пуско-наладочные работы", – сказал Тимощенко.

По его словам, работы начались в конце августа 2017 года. Их планировали завершить до августа 2019 года, однако удается опережать график.

Тимощенко отметил, что этот павильон будет самым большим в Европе по количеству реквизита. Также при строительстве съемочного павильона были представлены высокие требования к акустике, чтобы съемки могли вестись сразу с озвучкой.

Ранее сообщалось, что на базе киноконцерна "Мосфильм" появится многофункциональный производственного-культурный центр и жилой комплекс с офисными площадями. Планируется возвести два современных павильона – съемочный и складской, а также многофункциональный комплекс в восточной части территории.

В пятиэтажном комплексе часть помещений отдадут под административно-бытовые нужды. На втором и третьем этажах будут зоны для реквизита.