В здании кинологического центра УВД на московском метро завершился капремонт

Фото: департамент капитального ремонта

В здании кинологического центра УВД на Московском метрополитене завершились работы по капитальному ремонту. Общая площадь отремонтированных помещений составила почти 3 900 квадратных метров.

По информации департамента капитального ремонта города Москвы, инженерные системы здания были в неудовлетворительном состоянии, поэтому специалистам пришлось привести их в порядок.

Наружные стены трехэтажной части здания укрепили, металлическими листами были усилены несущие конструкции.

"Специалисты провели инъекционную гидроизоляцию стен подвала, чтобы устранить повышенную влажность и протечки", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, с помощью мягкой кровли, обладающей хорошими теплоизоляционными свойствами, отремонтировали крышу в обеих частях здания. Минеральной ватой утеплили фасад здания.

В здании были установлены системы кондиционирования и вентиляции, пожаротушения и охранной сигнализации. Во время ремонта были заменены все окна и двери.

"Для улучшения условий труда сотрудников помещения были перепланированы. В здании оборудовали комнату для хранения оружия", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что сколковский путепровод в Москве капитально отремонтируют. Объект располагается на 53-м километре МКАД. Ремонт позволит устранить нарушения гидроизоляции и деформации швов над опорами.