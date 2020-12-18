В здании кинологического центра УВД на московском метро завершился капремонт

Фото: департамент капитального ремонта
В здании кинологического центра УВД на Московском метрополитене завершились работы по капитальному ремонту. Общая площадь отремонтированных помещений составила почти 3 900 квадратных метров.
По информации департамента капитального ремонта города Москвы, инженерные системы здания были в неудовлетворительном состоянии, поэтому специалистам пришлось привести их в порядок.
Наружные стены трехэтажной части здания укрепили, металлическими листами были усилены несущие конструкции.
"Специалисты провели инъекционную гидроизоляцию стен подвала, чтобы устранить повышенную влажность и протечки", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, с помощью мягкой кровли, обладающей хорошими теплоизоляционными свойствами, отремонтировали крышу в обеих частях здания. Минеральной ватой утеплили фасад здания.
В здании были установлены системы кондиционирования и вентиляции, пожаротушения и охранной сигнализации. Во время ремонта были заменены все окна и двери.
"Для улучшения условий труда сотрудников помещения были перепланированы. В здании оборудовали комнату для хранения оружия", – добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что сколковский путепровод в Москве капитально отремонтируют. Объект располагается на 53-м километре МКАД. Ремонт позволит устранить нарушения гидроизоляции и деформации швов над опорами.
Россияне массово начали делать ремонт
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