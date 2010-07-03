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Москва 24

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Город

18:41

Жители столицы прислали более 300 видео для создания фильма "Я – Москва"

город культура общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 300 видеозаписей получила от жителей столицы команда кинопроекта "Я - Москва" для создания документального фильма о городе. Премьера картины состоится 12 ноября.

"В ходе работы над проектом творческая группа решила создать не один фильм, как было заявлено ранее, а два: короткометражную 16-минутную картину, героем которой стал автор старейших видеозаписей, и 40-минутный фильм-летопись, в который войдет гораздо больше материалов", – рассказали ТАСС в пресс-службе "Москино".

Короткометражную картину покажут 17 октября в кинотеатре "Звезда". Главным героем в ней стал житель столицы, который с середины прошлого века снимал Москву на камеру.

"Его видеозаписи, истории и взгляд на город стали канвой, на которую нанизаны видео разных лет и разных авторов в короткометражной картине. В фильм вошли видеозаписи 22 разных авторов. Москва повествует свою историю закадровым голосом", – отметили в кинопроекте.

Ранее в Москве стартовал фестиваль короткометражек. Горожанам покажут киноленты с участием Никиты Кукушкина, Максима Виторгана, Ингеборги Дапкунайте и многих других. Также участвуют картины исландских, индийских и аргентинских режиссеров. Фестиваль продлится до 22 октября.

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