Закрытый участок Сокольнической линии привели в порядок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На временно закрытых станциях южного участка красной ветки столичной подземки закончены ремонт и уборка.

"Мы воспользовались временной паузой в движении поездов для того, чтобы провести ремонтные работы на станциях. Всего ремонт и уборка затронули общую площадь более 90 тысяч квадратных метров. Работники метро помыли облицовку ограждений, фасадов зданий, переходов и вестибюлей, очистили платформы, проверили и помыли светильники, некоторые лампы заменили на новые", – цитирует Агентство "Москва" главу дирекции инфраструктуры метро Дмитрия Дощатова.

На путевой инфраструктуре поменяли восемь тысяч рельсовых подкладок и кронштейны контактного рельса, провели диагностику инфраструктуры тоннелей, промыли путевые лотки.

До 20 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка". Пассажиры не смогут попасть на "Проспект Вернадского", "Юго-Западную", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховую" и "Коммунарку". Ограничения введены из-за прокладки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

На время работ для пассажиров курсируют бесплатные компенсационные автобусы по двум маршрутам: от "Саларьево" до "Коммунарки" и от "Саларьево" до "Университета".

Движение на юго-западе столицы может быть затруднено, предупредили в ЦОДД. Там посоветовали водителям пересесть на городской транспорт. Приоритетный проезд общественного транспорта организован в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский и в поселениях Московский и Сосенское.

В качестве альтернативы жителям и гостям столицы предлагают пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро. Также для удобства граждан увеличили количество автобусов на регулярных маршрутах № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

