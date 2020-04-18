Порядка 460 пациентов находится на лечении в больнице в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 460 пациентов проходит лечение в больнице в Коммунарке. При этом 42 человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Он также отметил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 23 человека.
"Состоит на лечении 457. Из них: с диагнозом пневмония – 455 (99,5%), COVID подтверждённых 341 (74,6%). В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) 42 (9,2%) (на ИВЛ 23 (54,8%)", – написал медик на своей странице в Facebook-аккаунте.
Проценко уточнил, что за сутки в больницу было доставлено 37 пациентов. В то же время покинули медучреждение по выписке 74 человека.
Ранее главврач рассказал о среднем возрасте умерших с COVID-19. По его словам, большинство летальных случаев – люди в возрасте 68,1 года. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХСН и прочего.
За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
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