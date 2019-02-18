Дороги Москвы очистят от грязи с помощью 200 пылесосов

Московские магистрали очистят от грязи: задействуют более 200 пылесосов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".
"Помимо непрекращающейся погрузки и вывоза снега, на проезжих частях города задействовано более 200 единиц вакуумной подметально-уборочной техники ГБУ "Автомобильные дороги", – отметили в ГБУ.
В пресс-службе уточнили, что суперсовременные пылесосы используются независимо от времени года. Необходимы лишь сухая поверхность дороги и отсутствие осадков.
"По регламенту пылесосить дороги в столице необходимо спустя девять дней без снега и прочих осадков, однако зачастую решение об уборке принимается раньше с учетом климатических условий и состояния дорог", – подчеркнули в ГБУ.
Вакуумная подметально-уборочная техника оснащена боковыми круглыми щетками, позволяющими удалять загрязнения, пыль и мелкий мусор с московских дорог. Грязь собирается в специальный резервуар. Кроме того, пылесосы увлажняют поверхность дороги.
Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы сообщила, что в Москве ведется полная инвентаризация асфальта из-за сложных погодных условий. Как отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, оттепели и изменения температуры серьезно влияют на состояние дорожного покрытия. Он добавил, что ремонт локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.