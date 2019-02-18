Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:46

Дороги Москвы очистят от грязи с помощью 200 пылесосов

город дороги

11:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московские магистрали очистят от грязи: задействуют более 200 пылесосов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

"Помимо непрекращающейся погрузки и вывоза снега, на проезжих частях города задействовано более 200 единиц вакуумной подметально-уборочной техники ГБУ "Автомобильные дороги", – отметили в ГБУ.

В пресс-службе уточнили, что суперсовременные пылесосы используются независимо от времени года. Необходимы лишь сухая поверхность дороги и отсутствие осадков.

"По регламенту пылесосить дороги в столице необходимо спустя девять дней без снега и прочих осадков, однако зачастую решение об уборке принимается раньше с учетом климатических условий и состояния дорог", – подчеркнули в ГБУ.

Вакуумная подметально-уборочная техника оснащена боковыми круглыми щетками, позволяющими удалять загрязнения, пыль и мелкий мусор с московских дорог. Грязь собирается в специальный резервуар. Кроме того, пылесосы увлажняют поверхность дороги.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы сообщила, что в Москве ведется полная инвентаризация асфальта из-за сложных погодных условий. Как отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, оттепели и изменения температуры серьезно влияют на состояние дорожного покрытия. Он добавил, что ремонт локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта".

город дороги

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика