Дороги Москвы очистят от грязи с помощью 200 пылесосов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московские магистрали очистят от грязи: задействуют более 200 пылесосов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

"Помимо непрекращающейся погрузки и вывоза снега, на проезжих частях города задействовано более 200 единиц вакуумной подметально-уборочной техники ГБУ "Автомобильные дороги", – отметили в ГБУ.

В пресс-службе уточнили, что суперсовременные пылесосы используются независимо от времени года. Необходимы лишь сухая поверхность дороги и отсутствие осадков.

"По регламенту пылесосить дороги в столице необходимо спустя девять дней без снега и прочих осадков, однако зачастую решение об уборке принимается раньше с учетом климатических условий и состояния дорог", – подчеркнули в ГБУ.

Вакуумная подметально-уборочная техника оснащена боковыми круглыми щетками, позволяющими удалять загрязнения, пыль и мелкий мусор с московских дорог. Грязь собирается в специальный резервуар. Кроме того, пылесосы увлажняют поверхность дороги.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы сообщила, что в Москве ведется полная инвентаризация асфальта из-за сложных погодных условий. Как отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, оттепели и изменения температуры серьезно влияют на состояние дорожного покрытия. Он добавил, что ремонт локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта".