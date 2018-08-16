Сквер Победы разобьют в Зябликове вместо торгового центра

16 августа, 15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вместо торгового центра в Зябликове появится сквер Победы. Такое решение принял Сергей Собянин на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы.
Первоначально на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловская планировалось построить торговый центр в составе ТПУ "Шипиловская". Однако жители района выступили против и предложили превратить пустырь рядом с одним из выходов со станции метро "Шипиловская" в сквер.
Необходимые изменения в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.
Ранее сообщалось, что по просьбе москвичей вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Сначала власти хотели возвести объект общественного питания площадью 799 квадратных метров и высотой 15,5 метра. Предполагалось, что здание будет иметь два этажа плюс один подземный.
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