Сквер Победы разобьют в Зябликове вместо торгового центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вместо торгового центра в Зябликове появится сквер Победы. Такое решение принял Сергей Собянин на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы.

Первоначально на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловская планировалось построить торговый центр в составе ТПУ "Шипиловская". Однако жители района выступили против и предложили превратить пустырь рядом с одним из выходов со станции метро "Шипиловская" в сквер.

Необходимые изменения в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что по просьбе москвичей вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Сначала власти хотели возвести объект общественного питания площадью 799 квадратных метров и высотой 15,5 метра. Предполагалось, что здание будет иметь два этажа плюс один подземный.