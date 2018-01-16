Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Еще три станции московской подземки признаны памятниками архитектуры. Станции "Белорусскую", "Киевскую" и "Комсомольскую" включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. До конца 2018 года все станции Кольцевой линии получат этот статус.

"Многие станции Московского метрополитена уже внесены в реестр объектов культурного наследия, однако до недавнего времени станции Кольцевой линии в этот список не входили. Каждая представляет собой уникальный памятник архитектуры, и постановка их под охрану государства – вопрос времени. Поскольку сделать это одновременно со всеми станциями линии в краткий срок невозможно, москвичам было предложено самим выбрать, какие из них попадут в реестр первыми", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Какие именно станции получат статус объекта культурного наследия жители столицы выбирали на портале "Активный гражданин". Все три станции, выбранные москвичами, были построены в 1950-х годах.

Объектами культурного наследия регионального значения являются еще 12 станций метро: "Автозаводская", "Бауманская", "Партизанская", "Красные Ворота", "Кропоткинская", "Маяковская", "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Семеновская", "Чистые пруды", "Электрозаводская", "Университет".