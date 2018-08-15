При уборке столичных дорог учитывают данные с 45 метеокомплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При уборке дорог в столице учитываются данные о погоде с 45 метеокомплексов. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, данные с метеокомплексов поступают в управление метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" каждый час. Эти комплексы расположены по всей территории города в непосредственной близости от основных магистралей. При составлении плана на уборку учитываются все погодные условия, в том числе температура асфальта.

В метеокомплексы встроены датчики фиксации атмосферного давления, относительной влажности воздуха, количества осадков, температуры, направления и скорости ветра, а также высоты снежного покрова.

При сборе данных приборы применяют инновационные методы. Так, скорость ветра измеряют ультразвуковые датчики, а уровень осадков – датчик, который регистрирует удар каждой отдельной капли в режиме реального времени. Собранные данные обобщаются и анализируются с учетом ландшафта.