Из Музея космонавтики можно будет отправить открытки

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В ближайшую в пятницу в Музее космонавтики проведут акцию "Покоряй космос с нами". Все желающие смогут отправить открытку из зала музея в любую точку мира. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Выбрать открытку можно будет из лимитированного тиража. Часть сюжетов посвящена первым достижениям советских людей в освоении космоса в 1960–1970-е годы – например, первому полету человека в космос, посадке станции "Луна-2" в Море Дождей и запуску первой космической лаборатории. На других открытках запечатлены экипаж космического корабля "Союз МС-12" перед отправкой, а также запуск ракеты и стартовая площадка космодрома.
Акция стартует в 15:00 и продлится до 18:00. Посвящена она открытию обновленной экспозиции зала "Утро космической эры", созданной в основании монумента "Покорителям космоса" в 1981 году. Здесь изменили оформление пространства и добавили большое количество новых подлинных экспонатов, архивных документов и фотографий. Это, в частности, документы о полете Юрия Гагарина, приборы первых космических спутников, парадный мундир Павла Беляева и макет ракеты-носителя "Восток".
Также посетители смогут осмотреть настоящую наземную стойку "Волга" 1960 года. Она входила в состав приемно-регистрирующего командно-измерительного комплекса и использовалась для телеметрического контроля. Кроме того, в музее представлен специальный проект, посвященный развитию космонавтики, с большим количеством работ фотожурналистов, сделанных с 1950-го по начало 1970-х годов.
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