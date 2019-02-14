Новый корпус в стиле хай-тек построят для РЭУ имени Плеханова

В столичном районе Замоскворечье для РЭУ имени Плеханова построят новый корпус в стиле хай-тек. Площадь нового корпуса составит 24 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, это будет здание с фасадами из стекла и металла, характерными для стиля хай-тек.
Планируется разместить на нескольких этажах открытые площадки-террасы, которые украсят живыми растениями. Вечером на фасаде здания будет зажигаться архитектурная подсветка.
В новом корпусе планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий. Девятиэтажное сооружение появится по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2019 году планируют отреставрировать Литинститут имени Горького.
По его словам, планируется отреставрировать четыре строения на территории Литературного института имени Горького, а также провести реставрацию двух учебных корпусов Московской консерватории.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.