Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:24

Новый корпус в стиле хай-тек построят для РЭУ имени Плеханова

город строительство

08:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Замоскворечье для РЭУ имени Плеханова построят новый корпус в стиле хай-тек. Площадь нового корпуса составит 24 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, это будет здание с фасадами из стекла и металла, характерными для стиля хай-тек.

Планируется разместить на нескольких этажах открытые площадки-террасы, которые украсят живыми растениями. Вечером на фасаде здания будет зажигаться архитектурная подсветка.

В новом корпусе планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий. Девятиэтажное сооружение появится по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2019 году планируют отреставрировать Литинститут имени Горького.

По его словам, планируется отреставрировать четыре строения на территории Литературного института имени Горького, а также провести реставрацию двух учебных корпусов Московской консерватории.

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика