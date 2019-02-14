Новый корпус в стиле хай-тек построят для РЭУ имени Плеханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Замоскворечье для РЭУ имени Плеханова построят новый корпус в стиле хай-тек. Площадь нового корпуса составит 24 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, это будет здание с фасадами из стекла и металла, характерными для стиля хай-тек.

Планируется разместить на нескольких этажах открытые площадки-террасы, которые украсят живыми растениями. Вечером на фасаде здания будет зажигаться архитектурная подсветка.

В новом корпусе планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий. Девятиэтажное сооружение появится по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2019 году планируют отреставрировать Литинститут имени Горького.

По его словам, планируется отреставрировать четыре строения на территории Литературного института имени Горького, а также провести реставрацию двух учебных корпусов Московской консерватории.