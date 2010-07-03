Около 60 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево перенесли 11 рейсов. Во Внуково отложили 16 рейсов, а в Домодедово – 17 и еще 12 отменили.

10 сентября рейс WZ5005 Москва – Анталья из-за технической неисправности развернулся над Черным морем и приземлился на запасной аэродром в аэропорту Краснодара.