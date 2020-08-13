На стоянке крупного торгового центра организовали фуд-корт

На стоянке крупного торгового центра организовали фуд-корт, передает телеканал Москва 24.

Фуд-корт в здании работает только навынос в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции, прежние места для перекуса ограждены красной лентой.

Для организации площадки около центра было убрано 60 парковочных мест. Импровизированные столы и лавочки разместили на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.

В компании Ingka Centres, владеющей торговыми центрами "Мега", рассказали, что инициатива с размещение фуд-корта на парковке поступила от торгового центра "Мега Белая Дача". Это, по их словам, было сделано в целях безопасности граждан.

"Мы приняли решение создать максимально комфортную площадку на свежем воздухе, где есть возможность не только перекусить, но и отдохнуть. Для организации этой площадки нами было убрано 60 парковочных мест, это никак не повлияло на работу парковки и удобство посетителей", – рассказали в пресс-службе компании.

При этом посетители торгового центра не все смогли оценить такую инициативу. Большинство из них возмущены таким расположением фуд-корта, отмечая, что в дождливую погоду там невозможно находиться, хоть и есть столы под крытой парковкой.

"Удобно, но только ливень идет, ничего так? Особенно с детками маленькими. Под крытой парковкой столы. Все равно это парковка, это не место для общепита", – поделилась своим мнением посетительница.

При этом другие гости центра сошлись во мнении, что расположение фуд-корта на улице очень удобное. По их мнению, вариант перекуса на улице гораздо лучше, нежели на ходу или в машине.

"Отличная идея, мы стоять там (в торговом центре. – Прим. ред.) не хотели, с ребенком неудобно, на улице все-таки не такой риск заражения, мы очень хотели сесть, поэтому и пришли сюда", – рассказала посетительница.

В Москве в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции во всех торговых центрах должны быть созданы условия для социального дистанцирования, также должен быть усилен режим дезинфекции. Все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

