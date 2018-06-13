Два купеческих дома на Таганке выставили на торги

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Два бывших купеческих дома в Таганском районе Москвы выставлены на торги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

На аукцион выставлены два двухэтажных здания с подвалами по адресу Съезжинский переулок, д. 10, стр. 1, стр. 2. В сообщении отмечается, что общая площадь объектов составляет 1,38 тысяч квадратных метров. Начальная цена объекта — 68,3 млн рублей.

Оба дома являются объектами культурного наследия. Согласно условиям аукциона, инвестор должен взять на себя ответственность провести восстановительные работы в течение восьми месяцев. По предварительным подсчетам независимых оценщиков, ремонт обойдется инвестору в 90,8 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 19 июля 2018 года. Торги пройдут 25 июля.