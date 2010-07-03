Фестиваль финансовой грамотности пройдет на 115 площадках Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет на 115 площадках Москвы 14 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В этом году на площадках фестиваля выступят более 300 спикеров. В качестве экспертов выступят сотрудники департамента финансов города Москвы, Банка России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной налоговой службы по Москве, Минфина России, Казначейства России и другие специалисты.
Главной темой фестиваля станет поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Горожане смогут узнать, как управлять частными и семейными финансами, как не попасть на уловки мошенников, как открыть собственное дело и стать предпринимателем. Кроме того, гости фестиваля смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину.
В программу фестиваля также включены различные мастер-классы, деловые игры, олимпиады, викторины, брейн-ринги, консультации. В них могут принять участие горожане всех возрастов. Площадки фестиваля разместятся в школах, колледжах, вузах, территориальных центрах обслуживания населения и других учреждениях.
В 2018 году фестиваль финансовой грамотности проходил на 72 площадках столицы на базе различных образовательных учреждений города. Его посетили свыше 24 тысяч человек.
"Это наш город": фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 14 сентября
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