Фестиваль финансовой грамотности пройдет на 115 площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет на 115 площадках Москвы 14 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году на площадках фестиваля выступят более 300 спикеров. В качестве экспертов выступят сотрудники департамента финансов города Москвы, Банка России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной налоговой службы по Москве, Минфина России, Казначейства России и другие специалисты.

Главной темой фестиваля станет поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Горожане смогут узнать, как управлять частными и семейными финансами, как не попасть на уловки мошенников, как открыть собственное дело и стать предпринимателем. Кроме того, гости фестиваля смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину.

В программу фестиваля также включены различные мастер-классы, деловые игры, олимпиады, викторины, брейн-ринги, консультации. В них могут принять участие горожане всех возрастов. Площадки фестиваля разместятся в школах, колледжах, вузах, территориальных центрах обслуживания населения и других учреждениях.

В 2018 году фестиваль финансовой грамотности проходил на 72 площадках столицы на базе различных образовательных учреждений города. Его посетили свыше 24 тысяч человек.

