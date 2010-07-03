Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 14 сентября

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Третий фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в столице 14 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году на площадках фестиваля выступят более 300 спикеров. Главной темой фестиваля станет поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Горожане смогут узнать, как управлять частными и семейными финансами, как не попасть на уловки мошенников, как открыть собственное дело и стать предпринимателем.

В программу фестиваля также включены различные мастер-классы, деловые игры, олимпиады, викторины, брейн-ринги, консультации. Организаторы мероприятия подготовили более 115 площадок, которые будут организованы в школах, колледжах, вузах, территориальных центрах обслуживания населения и других учреждениях.

Второй фестиваль финансовой грамотности проходил на 72 площадках столицы на базе различных образовательных учреждений города. Его посетили свыше 24 тысяч человек.

