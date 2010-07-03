Жилой дом 1965 года в Красносельском районе отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1965 года постройки в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом № 24, Красносельский район, Центральный административный округ Москвы", – сообщило ведомство.

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на проведение капремонта 9-этажного многоквартирного дома, построенного в 1965 году по типовому проекту серии II-18-01/09 в Красносельском районе. Будут покрашен цоколь и стены фасада по подготовленной поверхности. Также предусмотрено размещение флагодержателей, замена покрытия полов на первом этаже, приквартирных и лифтовых холлов, выхода на лестничную клетку, электрощитовой.

В подъездах обновят стены и потолок, проведут ремонт металлических ограждений лестничных маршей, установят поручни, окрасят торцы лестничных маршей и площадок. Также заменят окна в помещениях общего пользования, двери по периметру здания.

В подвалах окрасят стены и потолок, отремонтируют бетонную стяжку пола. В камерах для мусора заменят ствол мусоропровода, облицуют стены керамической плиткой, обновят потолок, восстановят зону замены коммуникаций.