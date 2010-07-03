Жилой дом 1965 года в Красносельском районе отремонтируют

Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1965 года постройки в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом № 24, Красносельский район, Центральный административный округ Москвы", – сообщило ведомство.
Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на проведение капремонта 9-этажного многоквартирного дома, построенного в 1965 году по типовому проекту серии II-18-01/09 в Красносельском районе. Будут покрашен цоколь и стены фасада по подготовленной поверхности. Также предусмотрено размещение флагодержателей, замена покрытия полов на первом этаже, приквартирных и лифтовых холлов, выхода на лестничную клетку, электрощитовой.
В подъездах обновят стены и потолок, проведут ремонт металлических ограждений лестничных маршей, установят поручни, окрасят торцы лестничных маршей и площадок. Также заменят окна в помещениях общего пользования, двери по периметру здания.
В подвалах окрасят стены и потолок, отремонтируют бетонную стяжку пола. В камерах для мусора заменят ствол мусоропровода, облицуют стены керамической плиткой, обновят потолок, восстановят зону замены коммуникаций.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.