Пенсионеры смогут бесплатно посетить сеансы центра "Космонавтика и авиация"

Фото: ТАСС/Христофоров Валерий
Пенсионеры смогут посетить бесплатно первые три сеанса центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ по вторникам.
Центр заработает для посетителей в пятницу, 13 апреля, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, приобрести билеты можно будет онлайн на сайте ВДНХ. Отмечается, что в первый месяц продавать билеты будут только через интернет. Посетителей просят не опаздывать на сеанс. Ожидается, что в первые недели желающих побывать в музее будет особенно много.
Ранее сообщалось, что бесплатные экскурсии в центр проведут также для школьников.
Центр "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ 12 апреля открыли Владимир Путин и Сергей Собянин.
В экспозицию вошли уникальные образцы космической техники и документы, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве: свыше 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов, более 50 экспонатов, созданных специально для центра.
Предполагается, что каждый день центр "Космонавтика и авиация" будут посещать до 20 тысяч москвичей и гостей столицы. Одновременно в музее могут находиться до 2,5 тысячи человек.
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