Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

12:47

Весенний экскурсионный сезон стартовал в столичных парках

городпарки

Столичные парки подготовили новые маршруты для прогулок

В семи столичных парках открылся весенний экскурсионных сезон. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. <...> Участники смогут узнать историю русской дворянской усадьбы, увидеть цветение первых весенних растений, прогуляться по старинным аллеям, где любили проводить время известные русские писатели", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что экскурсионные мероприятия будут проходить в "Царицыно", Парке Горького, "Сокольниках", Воронцовском парке, сквере по Олонецкому проезду, а также в парках "Северное Тушино" и "Дубки".

Первая экскурсия – "Ночные огни Парка Горького" – состоится уже вечером 11 марта. В ходе нее посетителям расскажут, как менялось световое оформление парка. 12 и 13 марта горожане смогут посетить Первый оранжерейный корпус в "Царицыно". У участников экскурсии будет возможность полюбоваться весенними цветами и узнать интересные факты о них.

Также предусмотрены и онлайн-экскурсии. Одна из таких 18 апреля пройдет в парке "Дубки". Ее будут транслировать на страницах зоны отдыха в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. В ходе мероприятия "Нетипичная Москва" пользователям расскажут о знаменитых деятелях культуры, живших и творивших в Тимирязевском районе в XIX–XX веках.

Столичные парки приготовили как платные, так и бесплатные экскурсионные программы. Чтобы попасть на них, необходимо предварительно приобрести билеты или зарегистрироваться через сайты зон отдыха.

Ранее в парке "Зарядье" открылась выставка "Амазонки русского зарубежья". Она посвящена двум русским женщинам, сыгравшим ключевые роли в зарубежной культуре начала XX века – художницам Надежде Ходасевич-Леже и Тамаре де Лемпицкой.

Столичные парки подготовили новые маршруты для прогулок

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать