Весенний экскурсионный сезон стартовал в столичных парках

Столичные парки подготовили новые маршруты для прогулок
В семи столичных парках открылся весенний экскурсионных сезон. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. <...> Участники смогут узнать историю русской дворянской усадьбы, увидеть цветение первых весенних растений, прогуляться по старинным аллеям, где любили проводить время известные русские писатели", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Уточняется, что экскурсионные мероприятия будут проходить в "Царицыно", Парке Горького, "Сокольниках", Воронцовском парке, сквере по Олонецкому проезду, а также в парках "Северное Тушино" и "Дубки".
Первая экскурсия – "Ночные огни Парка Горького" – состоится уже вечером 11 марта. В ходе нее посетителям расскажут, как менялось световое оформление парка. 12 и 13 марта горожане смогут посетить Первый оранжерейный корпус в "Царицыно". У участников экскурсии будет возможность полюбоваться весенними цветами и узнать интересные факты о них.
Также предусмотрены и онлайн-экскурсии. Одна из таких 18 апреля пройдет в парке "Дубки". Ее будут транслировать на страницах зоны отдыха в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. В ходе мероприятия "Нетипичная Москва" пользователям расскажут о знаменитых деятелях культуры, живших и творивших в Тимирязевском районе в XIX–XX веках.
Столичные парки приготовили как платные, так и бесплатные экскурсионные программы. Чтобы попасть на них, необходимо предварительно приобрести билеты или зарегистрироваться через сайты зон отдыха.
Ранее в парке "Зарядье" открылась выставка "Амазонки русского зарубежья". Она посвящена двум русским женщинам, сыгравшим ключевые роли в зарубежной культуре начала XX века – художницам Надежде Ходасевич-Леже и Тамаре де Лемпицкой.
Столичные парки подготовили новые маршруты для прогулок
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