Участники "Арт-битвы снеговиков" создали более 80 снежных скульптур

Фото: медиацентр "Воробей"

Около двух тысяч жителей столицы 9 февраля приняли участие в фестивале "Арт-битва снеговиков". Они создали свыше 80 оригинальных снежных скульптур, сообщает столичный департамент образования.

Площадкой для фестиваля стал Московский дворец пионеров. Работы участников, работавших как в составе команд, так и поодиночке, оценивались в номинациях "Снеговик original", "Снежный возраст", "Snow power", "Снеговик International" и "Like снеговик". Кроме того, некоторые авторы получили призы от партнеров конкурса.

Лучшими работами стали снежные фигуры "Единорог", "Панда", "Медведь", "Рыба-кит", "Ежик" и герои различных сказок.

По словам Ольги Арсеньевой, представляющей команду "Снежное братство", которая стала лауреатом в номинации "Снеговик Original", вместе с ней работали родители одноклассников ее детей.

"Наши герои – Винни-Пух и Пятачок. Ведь Винни-Пух – это медведь, символ России, Пятачок – свинка, символ наступившего года, а горшочек меда – это всегда хорошо", – сказала Арсеньева.



Помимо этого, для участников была подготовлена познавательная игровая программа "Удаль молодецкая", зимние забавы и аттракционы.

На днях тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом. Все ради приза в 100 тысяч рублей.

