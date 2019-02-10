Участники "Арт-битвы снеговиков" создали более 80 снежных скульптур

Около двух тысяч жителей столицы 9 февраля приняли участие в фестивале "Арт-битва снеговиков". Они создали свыше 80 оригинальных снежных скульптур, сообщает столичный департамент образования.
Площадкой для фестиваля стал Московский дворец пионеров. Работы участников, работавших как в составе команд, так и поодиночке, оценивались в номинациях "Снеговик original", "Снежный возраст", "Snow power", "Снеговик International" и "Like снеговик". Кроме того, некоторые авторы получили призы от партнеров конкурса.
Лучшими работами стали снежные фигуры "Единорог", "Панда", "Медведь", "Рыба-кит", "Ежик" и герои различных сказок.
По словам Ольги Арсеньевой, представляющей команду "Снежное братство", которая стала лауреатом в номинации "Снеговик Original", вместе с ней работали родители одноклассников ее детей.
"Наши герои – Винни-Пух и Пятачок. Ведь Винни-Пух – это медведь, символ России, Пятачок – свинка, символ наступившего года, а горшочек меда – это всегда хорошо", – сказала Арсеньева.
Помимо этого, для участников была подготовлена познавательная игровая программа "Удаль молодецкая", зимние забавы и аттракционы.
На днях тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом. Все ради приза в 100 тысяч рублей.
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