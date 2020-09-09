Осложнение дорожной ситуации ожидается в Москве вечером – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в ближайшие часы ожидается осложнение дорожно-транспортной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.



"Растянутые часы пик ожидаются сегодня и до конца рабочей недели. На дорогах будет плотно с 17:00–18:00 и до 20:00. Особенно в центре города и в тех местах, где проводятся дорожные работы (Рижская эстакада, проспект Мира и другие)", – сообщили в пресс-службе.



Дептранс рекомендует пользоваться общественным транспортом или планировать поездки после окончания часа пик.

Также в пресс-службе рассказали, что 8 сентября на столичных дорогах было на 190 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Специалисты считают, что на увеличение числа заторов повлияли дорожные работы в центре города, ухудшение погодных условий и рост числа машин.

Ранее сообщалось, что из-за проведения заезда "ГУМ-Авторалли" движение транспорта на Кремлевской набережной будет ограничено 12 сентября с 12:00 до 14:00. Как отмечается, в эти часы нельзя будет проехать в районе площади Васильевский Спуск по одной полосе.