Осложнение дорожной ситуации ожидается в Москве вечером – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в ближайшие часы ожидается осложнение дорожно-транспортной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.
"Растянутые часы пик ожидаются сегодня и до конца рабочей недели. На дорогах будет плотно с 17:00–18:00 и до 20:00. Особенно в центре города и в тех местах, где проводятся дорожные работы (Рижская эстакада, проспект Мира и другие)", – сообщили в пресс-службе.
Дептранс рекомендует пользоваться общественным транспортом или планировать поездки после окончания часа пик.
Также в пресс-службе рассказали, что 8 сентября на столичных дорогах было на 190 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Специалисты считают, что на увеличение числа заторов повлияли дорожные работы в центре города, ухудшение погодных условий и рост числа машин.
Ранее сообщалось, что из-за проведения заезда "ГУМ-Авторалли" движение транспорта на Кремлевской набережной будет ограничено 12 сентября с 12:00 до 14:00. Как отмечается, в эти часы нельзя будет проехать в районе площади Васильевский Спуск по одной полосе.
Новости Москвы за 9 сентября: авария с автобусом произошла на северо-западе столицы
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