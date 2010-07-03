Площадку для обучения вождению детей и подростков открыли в День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

7 сентября появилась новая тренировочная площадка для детей и подростков возле станции метро "Тимирязевская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В День города на парковке АМПП у метро "Тимирязевская" открылась тренировочная площадка для детей и подростков. Желаем успехов в учебе", – рассказали в пресс-службе.

Дополнительно отмечается, что площадь новой огороженной и обустроенной территории для будущих водителей составила 4 тысячи 80 квадратных метров.

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