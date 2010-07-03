Велодорожку в Москворецком парке заняли автомобилисты

Велодорожку в парке на Крылатских холмах оккупировали машины. Автомобилисты без стеснения ездят по выделенке для спортсменов и даже паркуются там, передает телеканал Москва 24.

Для многих жителей столицы Москворецкий парк – уникальный островок природы, который подходит как для спорта и активного отдыха, так и просто для спокойных прогулок. Но теперь покой и тишина ушли в прошлое: парк, как заявляют общественники, превратился в место регулярных автогонок и парковочных баталий.

По словам общественного инспектора Росприроднадзора по ЦФО Дмитрия Легошина, проблема существует не один год и постоянно обостряется. "Охрана существенно ухудшилась. Сейчас заезжают неоднократно и автомобили и мототехника", – отметил он. Автомобили особенно опасны для детей, которые любят гулять в парке, и обитающих там редких краснокнижных видов животных, добавил Легошин.

Одно из проблемных мест парка расположено напротив западного Крылатского холма. Там все усыпано автомобилями, несмотря на наличие запрещающих знаков. В частности, щита с четким предупреждением, что это особо охраняемая природная территория, куда нельзя ни въезжать без особого разрешения.

При этом активисты отмечают, что проблема комплексная, ведь дело не только в знаках и щитах. По мнению общественников, чтобы бороться с автомобилями-нарушителями, нужны шлагбаум и пропускная система. Выдавать разрешения на въезд, по идее, должен владелец спортивных объектов в Москворецком парке. Однако в руководстве компании утверждают, что проблемы никакой нет: ее якобы раздувают на пустом месте отдельные общественники. Директор по развитию спортивного комплекса в ПИП "Москворецкий" Адам Эльдарханов назвал жалобы активистов "PR-компанией".

В Мосприроде отметили, что ситуация вокруг Москворецкого парка находится на особом контроле. "У нас административные дела возбуждаются достаточно регулярно там по заездам", – подчеркнул руководитель ГПБУ "Мосприрода" Виталий Видяпин. Он также заверил, что с наступлением летнего сезона контроль будет усилен, а пропускная система станет более жесткой,